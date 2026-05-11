期貨商論壇／00878期 擁題材

近期台股高檔震盪，隨時序進入除息旺季，高股息ETF再度成為市場焦點，其中00878因配息穩定、受益人數龐大，加上即將除息，近期成交量與市場討論度同步升溫。

在ETF熱潮延續之際，也讓市場開始重新思考現貨與期貨在不同行情中的操作價值。對長期投資人而言，持有00878現貨最大的優勢仍是穩定配息與參與除息機會，特別是在目前市場對聯準會降息仍有期待、資金持續尋找收益型商品下，高股息ETF依舊具備資金停泊效果，因此即便近期台股漲多震盪，高股息族群仍維持相對抗跌表現。

不過另一方面，隨近年高股息ETF規模快速膨脹，價格波動也明顯高於過去，投資人過去只能透過減碼現貨因應，如今隨著00878期貨推出，市場正式出現更靈活的風險管理工具。

對波段交易人而言，期貨最大優勢在於交易效率與避險彈性，不僅能在除息前後進行價差操作，也能透過較低資金成本進行方向性布局，尤其近期市場仍圍繞AI、高股息與資金輪動三大主軸，當行情進入高檔整理階段後，期貨工具重要性便會明顯提升。

法人認為，未來00878期貨成交量若能穩定增溫，不僅有助提升ETF市場流動性，也代表台灣ETF商品正式從單純存股工具，逐步走向更完整的資產配置與衍生性商品時代。（永豐期貨提供）

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