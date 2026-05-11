期貨商論壇／黃金期 伺機布局

從全球央行的動向來看，黃金的「去美元化」儲備地位依然穩固。據統計，去年全球央行淨購金量雖較前兩年的高峰略有放緩，但總量仍維持在歷史高位，除中國大陸為今年第1季最大買家外，其他如波蘭、印度及新興市場國家，亦將黃金視為多元化資產配置的首選。

這種來自官方的結構性需求，為金價建立穩固的實質買盤，使其在面臨西方對沖基金因去槓桿產生的了結壓力時，能夠提供價格上的緩衝。

其次，聯準會的利率政策是影響金價中短期走勢的變數，但只要實質殖利率保持高位，持有無息資產黃金的機會成本便會上升，進而壓制金價的爆發力。若未來美國經濟數據展現韌性導致降息時程延後，美元走強將成為金價短線續攻的最大阻礙。

從技術線圖來分析，黃金目前正對先前的巨大漲幅進行技術性修正，目前黃金仍於每盎司4,100~4,900美元區間震盪，短線上的各種市場原因仍會使其劇烈波動，但中長線來看，若能站上5,000美元大關，則有機會再進行下一輪黃金的牛市行情。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

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