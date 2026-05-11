台指期 多方架構不變

台股上周五（8日）漲多回檔，終場下跌329點、收在41,603點；台指期下跌415點、至41,937點，正價差為333.06點。期貨商表示，台指期回測5日線有撐，守穩在所有均線之上，多方架構明確，因此在資金簇擁下，先不預設高點，順勢操作為宜。

在台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加2,734口至8,723口，其中外資淨空單增加3,398口至54,530口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,744口至1,585口。

上周五外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.6萬餘口，賣權OI增量持續大於買權；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面保守看待；技術面上，台股連日挑戰42K未果，目前續作賣壓沉澱，短線拉回仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，台指期上周五呈開低震盪格局，電子權值股大多走跌，僅聯發科（2454）強勢撐盤，所幸跌幅並未進一步擴大，終場以十字黑K棒作收；目前指數回測5日線有撐，守穩在所有均線之上，且短中長均線持續向上走升，多方架構明確，因此在資金簇擁下，先不預設高點，順勢操作為宜。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五5月買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在26,900點，5月第二周周三結算的買權最大OI落在44,000點，賣權最大OI落在35,000點。

整體來說，上周五台股進入典型的假日前整理節奏，短線獲利盤與避險部位同步調節，使指數呈現震盪消化而非真正轉空。盤面結構觀察，電子權值股並未出現明顯破壞型賣壓，主流族群依舊維持高檔輪動，代表市場核心多頭架構沒有改變，只是短線漲多後透過橫盤與量縮來釋放浮額。