南亞科、旺矽 挑逾120天

南亞科（2408）及旺矽（6223）被視為MSCI季度調整可望新增加的候選成分股，股價波動性可望加大。權證發行商表示，可趁題材未明朗前，挑偏價內外20%以內、距到期日超過四個月以上的相關認購權證進行布局。

南亞科宣布Kioxia、SanDisk、Solidigm及Cisco將認購其私募普通股，此為具策略意義的合作，除挹注資金外，亦有助於綁定長期客戶需求並強化供應鏈關係。國際DRAM大廠持續將資本支出與產能轉向HBM與先進製程DDR5，壓縮傳統DDR4與LPDDR4供給；需求則受惠AI伺服器與邊緣運算帶動記憶體搭載量提升，支撐整體DRAM報價維持高檔。在價格上行帶動下，毛利率在下半年可望維持高檔。

南亞科董事會通過2026年資本支出預算以不超過新台幣520億元為上限，年增286.89%，創下公司史上新高。其中62億元是2025年遞延至2026年，資本支出的70%用在新廠的廠務無塵室等，30%則會使用在設備採購。預估新廠將在2027年初裝機，2027上半年正式量產，2028年上半年可達到月產能15~20K片的目標。

旺矽目前在許多客戶端都是第一供應商，供貨比重大多為80%，但之前因為產能供不應求，有外溢到第二供應商，現在積極擴產，目標將交期縮短至三個月，旺矽目標將MEMS探針卡的月產能增加至200萬針。

探針卡可分為測試頭、載板及PCB。旺矽探針及載板均已全數自製，PCB預計2027年開始量產，目標將PCB自製率提升至50%。CPO解決方案與客戶進展順，CPO導入最大門檻在於晶圓級測試，目前旺矽與客戶驗證穩健推進、導入時點仍以客戶認證為準。