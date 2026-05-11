快訊

川普訪中行程出爐！安排3天2夜 眾所矚目的「川習會」選在這天

MLB／第4局遇亂流崩盤 鄧愷威先發3局失3分、63球寫本季新高

NBA／巫師神抽狀元籤破除「魔咒」 溜馬超落寞第5順位白送快艇

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞科、旺矽 挑逾120天

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

南亞科（2408）及旺矽（6223）被視為MSCI季度調整可望新增加的候選成分股，股價波動性可望加大。權證發行商表示，可趁題材未明朗前，挑偏價內外20%以內、距到期日超過四個月以上的相關認購權證進行布局。

南亞科宣布Kioxia、SanDisk、Solidigm及Cisco將認購其私募普通股，此為具策略意義的合作，除挹注資金外，亦有助於綁定長期客戶需求並強化供應鏈關係。國際DRAM大廠持續將資本支出與產能轉向HBM與先進製程DDR5，壓縮傳統DDR4與LPDDR4供給；需求則受惠AI伺服器與邊緣運算帶動記憶體搭載量提升，支撐整體DRAM報價維持高檔。在價格上行帶動下，毛利率在下半年可望維持高檔。

南亞科董事會通過2026年資本支出預算以不超過新台幣520億元為上限，年增286.89%，創下公司史上新高。其中62億元是2025年遞延至2026年，資本支出的70%用在新廠的廠務無塵室等，30%則會使用在設備採購。預估新廠將在2027年初裝機，2027上半年正式量產，2028年上半年可達到月產能15~20K片的目標。

旺矽目前在許多客戶端都是第一供應商，供貨比重大多為80%，但之前因為產能供不應求，有外溢到第二供應商，現在積極擴產，目標將交期縮短至三個月，旺矽目標將MEMS探針卡的月產能增加至200萬針。

探針卡可分為測試頭、載板及PCB。旺矽探針及載板均已全數自製，PCB預計2027年開始量產，目標將PCB自製率提升至50%。CPO解決方案與客戶進展順，CPO導入最大門檻在於晶圓級測試，目前旺矽與客戶驗證穩健推進、導入時點仍以客戶認證為準。

旺矽 南亞科 SanDisk

延伸閱讀

啓碁、力積電 權證四檔展望佳

代工廠攻AI 資本支出飆 鴻海、廣達等卡位伺服器、基建紅利

投資過熱、跨界擴產 陸玻纖布泡沫隱憂現

慧榮總座苟嘉章：預期DRAM與NAND Flash吃緊 恐缺貨到2028年

相關新聞

台指期 多方架構不變

台股上周五（8日）漲多回檔，終場下跌329點、收在41,603點；台指期下跌415點、至41,937點，正價差為333.06點。期貨商表示，台指期回測5日線有撐，守穩在所有均線之上，多方架構明確，因此在資金簇擁下，先不預設高點，順勢操作為宜。

期貨商論壇／00878期 擁題材

近期台股高檔震盪，隨時序進入除息旺季，高股息ETF再度成為市場焦點，其中00878因配息穩定、受益人數龐大，加上即將除息，近期成交量與市場討論度同步升溫。

期貨商論壇／黃金期 伺機布局

從全球央行的動向來看，黃金的「去美元化」儲備地位依然穩固。據統計，去年全球央行淨購金量雖較前兩年的高峰略有放緩，但總量仍維持在歷史高位，除中國大陸為今年第1季最大買家外，其他如波蘭、印度及新興市場國家，亦將黃金視為多元化資產配置的首選。

市值型權證認購悍

台股近期在AI、與權值股輪動帶動下，加權指數持續站穩高檔，市場資金同步回流市值型ETF。其中，加權指數（IX0001）以及元大台灣50（0050）等相關權證受惠台積電等權值股續強，吸引投資人布局。

新應材、台特化 四檔夯

半導體市場規模持續受惠AI強勁需求帶動成長，且新產能不斷擴充和整體半導體產業的技術革新，都成為推升半導體材料市場的動能。發行券商指出，看好新應材（4749）、台特化（4772）等特用化學族群後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

南亞科、旺矽 挑逾120天

南亞科（2408）及旺矽（6223）被視為MSCI季度調整可望新增加的候選成分股，股價波動性可望加大。權證發行商表示，可趁題材未明朗前，挑偏價內外20%以內、距到期日超過四個月以上的相關認購權證進行布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。