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全民權證／日月光 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

封測大廠日月光投控（3711）今（2026）年第2季有望三率三升，LEAP業務需求強勁，加上AI周邊及車用市場成長，將抵銷手機、PC等消費性產品疲軟的負面影響，同時產品組合改善亦推動獲利能力轉佳。

日月光投控2026年資本支出調升至85億美元，今年第4季將逐步開出產能，以因應客戶持續升高的LEAP業務需求，並將擴充晶圓測試段的產能，上調2026全年LEAP業務展望10%，預期調升後約35億美元；2027年先進封測業務增速會超越今年，未來數年擴展先進業務量能，推動產品組合與獲利能力出現結構性轉型。權證券商建議，若看好日月光投控後市，可用價外10%至20%、可操作天期逾150天的商品介入。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

日月光投控 日月光 封測

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期貨商論壇／00878期 擁題材

近期台股高檔震盪，隨時序進入除息旺季，高股息ETF再度成為市場焦點，其中00878因配息穩定、受益人數龐大，加上即將除息，近期成交量與市場討論度同步升溫。

期貨商論壇／黃金期 伺機布局

從全球央行的動向來看，黃金的「去美元化」儲備地位依然穩固。據統計，去年全球央行淨購金量雖較前兩年的高峰略有放緩，但總量仍維持在歷史高位，除中國大陸為今年第1季最大買家外，其他如波蘭、印度及新興市場國家，亦將黃金視為多元化資產配置的首選。

市值型權證認購悍

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新應材、台特化 四檔夯

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南亞科、旺矽 挑逾120天

南亞科（2408）及旺矽（6223）被視為MSCI季度調整可望新增加的候選成分股，股價波動性可望加大。權證發行商表示，可趁題材未明朗前，挑偏價內外20%以內、距到期日超過四個月以上的相關認購權證進行布局。

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