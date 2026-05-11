全民權證／台達電 押價內外10%

從全球央行的動向來看，黃金的「去美元化」儲備地位依然穩固。據統計，去年全球央行淨購金量雖較前兩年的高峰略有放緩，但總量仍維持在歷史高位，除中國大陸為今年第1季最大買家外，其他如波蘭、印度及新興市場國家，亦將黃金視為多元化資產配置的首選。

2026-05-11 00:25