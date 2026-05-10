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個股期搶手 成交暴增

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
聯發科。 路透
聯發科。 路透

聯發科（2454）股價自4月以來飆漲，低檔至5月8日波段已大漲147%，直至被列處置股票，漲勢才稍趨緩。台股飆出瘋牛行情，熱門股變處置股票情況比比皆是，雖然政策意在使投資人有更多冷靜期，不過，還是有懂門道的人轉往股票期貨操作，讓近期股票期貨成交量隨之大增，今年前四月單月成交量都超過千萬口，較去年同期增加逾倍。

臺灣期貨交易所統計，股票期貨去年前四月單月成交量為400萬到520萬口不等，今年前四月的單月成交量則在1,100萬到1,700萬口不等；但相較台股上市櫃公司已有1,830家以上，股票期貨標的證券檔數目前僅316檔。國泰證期研究部經理郭經緯表示，由於期貨保證金低，年輕族群買不起高價股，透過股票期貨操作者日益增多。

第一金投顧董事長陳奕光統計，台股今年為止已有超過120檔股票遭到處置，去年全年僅110檔股票、共計186次處置交易。郭經緯表示，處置股票對投資人交易相對不便，促使很多投資人轉而操作股票期貨，原因有三，首先，第二次遭處置股票需要圈存，下單前，買股票要先存入足夠金額、賣股票要把股票轉到券商指定帳戶；其次，當現股遭到處置交易，每5分鐘或20分鐘才撮合，但股票期貨影響是保證金比例被調整，交易並未受限，價格還是連續撮合；第三，股票遭處置無法放空或當沖，但股票期貨可在盤中買入、賣出的平倉作法等於當沖。

永豐期貨顧問事業部資深經理劉佳倫表示，操作聯發科這類漲勢驚人的股票期貨，一定要留意風險控管，一般股票期貨槓桿是七倍，保證金相對很少，很多投資人操作且盤中就完成平倉，發生翻船事件也多。

台股 股票 聯發科 臺灣期貨交易所

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