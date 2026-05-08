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美非農數據優於預期 台指期夜盤伺機再攻42K
台指期夜盤8日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以41,994點、上漲63點開出後，隨即上衝至42,017點、上漲86點，但受短多下車拖累，反轉下殺至41,668點、下跌263點，但隨後回穩，並在晚間20點30分公布的美國4月非農數據優於預期中，美股電子盤擴大漲勢帶動下，截至晚間約21 點，指數約在41,848點、下跌83點。
8日美股電子盤焦點，在於美國4月非農就業人數增加11.5萬，優於預期的6.5萬，並是近一年以來首次出現連續增長，加上失業率4.3%（預期、前值均為4.3%）保持穩定中，雖壓抑聯準會未來的降息步調，美元、美國10年期公債殖利率同步下滑，但美股電子盤仍受激勵，漲勢擴大，也帶動台指期夜盤在上半場的走勢。
其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,290元、下跌10元附近遊走，電子期下跌0.36%，半導體期上漲0.03%，中型100期貨指數下跌0.05%。
台股8日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌329點，收41,630點，其中，外資現貨賣超120.8 億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,398口至54,530口；投信買超21.1億元，自營商賣超100.3億元，三大法人合計賣超200億元。
市場專家建議，就技術面來說，8日台股在連日創高後，受到美股走跌及美伊局勢干擾，出現漲多拉回走勢，盤中高低點震盪916點，雖賣壓湧現但逢低承接買盤亦強，所幸下檔尚能守住短多支撐5日均線，顯示短線創高走勢並未遭到破壞，不過，需觀察大盤是否能持續維持在5日均線之上，以時間換取空間來化解高檔乖離壓力；若跌破5日均線，下檔只要守住歷史大量低點40,616點，波段漲勢仍可延續。
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