全民權證／大聯大 二檔帶勁

隨著全球半導體產業走出庫存調整陰霾，大聯大（3702）在AI伺服器、汽車電子及工業自動化等高附加價值領域需求帶動下，產業後市展望樂觀。法人指出，隨下游需求回穩，營收動能有望維持穩健成長。

大聯大近期股價走勢強勁，展現良好抗震韌性。受惠配息政策穩定及營收表現優於預期，吸引長線資金配置。法人認為，隨著半導體庫存水位回歸健康，加上下半年電子產業傳統旺季將至，大聯大股價具備補漲空間，是追求穩健成長型投資人的首選。

權證發行商建議，看好大聯大後市但希望提高資金使用效率的投資人，可挑選價外20％至價內10%、有效天期120天以上的認購權證介入，靈活參與個股的波段行情。（永豐金證券提供）

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