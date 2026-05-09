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全民權證／上銀 優選逾120天

經濟日報／ 記者周克威整理

上銀（2049）3月營收月增25.9%，為2022年10月迄今最高，優於市場預估，因為接單狀況回溫、開始調漲部分產品價格，第1季營收季減1.9%、年增9.2%。

因上銀接單狀況自去年12月開始改善，且今年前三月持續回溫，現階段滾珠螺桿、線性滑軌訂單能見度分別提高至四個月、3~3.5個月，較年初提高半個月至一個月，此外，反應原物料成本增加，自3月開始調漲部分產品價格，漲幅7~15%，調漲後價格雖尚低於2021年、2022年的高水準，但此舉反應市場供需秩序轉佳，產業景氣已見觸底跡象，並有助於改善毛利率表現。

權證券商建議，看好上銀後市投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

上銀 營收 權證

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