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全民權證／世界 挑價內外5%
世界先進（5347）受惠季節性需求支持，今年第2季晶圓出貨量將季增11~13%；產能利用率方面，隨八吋粗線寬產能續往細線寬升級，以及客戶訂單能見度提升至四個月，預期第2季產能利用率將續增至85~90%，且看到各終端客戶需求均有回升 。
世界先進與恩智浦半導體合資在新加坡興建的12吋晶圓廠 VSMC，因製程複雜度提升，2029年目標月產能55K將下修至44K。今年預期AI營收比重躍升至低兩位數（low-double digit）、手機電源管理IC持續提升市占，以及今年下半年定價改善下，全年成長性將超越產業平均 。
權證券商建議，看好世界先進後市股價表現的投資人，可利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。
（中國信託證券提供）
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