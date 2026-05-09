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新應材、台特化 權證押長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

先進晶圓製程持續擴張，對超高純度濕製程等特用化學品需求更加強勁，市場看好，新應材（4749）、台特化（4772）等供應鎦金營運將受惠，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台積電先進製程持續推進，先進製程對超高純度濕製程化學品、特殊氣體與前驅物等特用化學材料的潔淨度、批次穩定性與供應可靠性要求更高，帶動材料用量提升，推升特化族群成長動能。

新應材自結財務數字，3月稅後純益1.43億元，年增48.99%，每股純益（EPS）1.54元，月增27.27%、年增43.93%，而自結2、3月合計EPS為2.75元，表現優於預期，主要由於2月起客戶設備調整帶動特化產品用量提高，受惠半導體大廠先進製程需求提高趨勢不變。

此外，先進封裝預計2026年開始貢獻營收。分析師預估，第1季獲利季增，由於客戶上線使用時間提前與一次性洗線（Flush）需求，推升短期出貨；2026年營收將隨N2放量迎來逾三成的高成長，雖然折舊增加1億元與研發增加1.6億元，高稼動率仍有望支撐毛利率穩步上揚。

台特化3月營收2.8億元，月減3.2%、年增289.7%，第1季營收年增290%，除併入弘潔科技帶動營收規模擴大外，矽乙烷、AHF等半導體特化產品需求亦持續增溫。

主力氣體產品矽乙烷2025年產能約30噸，產能利用率落在50%至60%，2026年利用率將增至70%至80%，並開始評估資本支出以緩解產能瓶頸。關鍵新品AHF 2026年底前將貢獻雙位數百分比營收。

權證發行商建議若看好新應材、台特化表現，可選價內外5%以內、有效天期逾三個月的商品介入。

晶圓 EPS 營收

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