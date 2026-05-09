新應材、台特化 權證押長天期

台指期夜盤8日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以41,994點、上漲63點開出後，隨即上衝至42,017點、上漲86點，但受短多下車拖累，反轉下殺至41,668點、下跌263點，但隨後回穩，並在晚間20點30分公布的美國4月非農數據優於預期中，美股電子盤擴大漲勢帶動下，截至晚間約21 點，指數約在41,848點、下跌83點。

2026-05-08 21:09