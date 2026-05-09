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啓碁、力積電 權證四檔展望佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

啓碁（6285）、力積電（6770）本周漲勢強勁，多頭看好其基本面展望佳，買盤進場布局。權證發行商表示，近日盤勢較為震盪，可運用相關權證介入，以小搏大。

啓碁受惠於LEO家用接取設備出貨大幅成長，取得5G FWA新標案以及擴大車用產品線，今年第1季營收291.56億元，季增7.92%，每股純益（EPS）2.34元。雖然工作天數較少，記憶體取得也相對受限，但在客戶多方採購的努力下，關鍵零組件來料狀況優於去(2025)年第4季，推動企業級網通設備出貨季增。

第2季雖然缺料品項眾多，遞延出貨進度，但在供應鏈與客戶加大催料與導入第二供應商的努力下，零組件來料陸續增加，有助於企業級WiFi-7 AP、LEO衛星家用傳輸設備與5G FWA出貨增加。

力積電營運主軸從傳統晶圓代工延伸至記憶體代工、邏輯代工與3D AI Foundry。DRAM代工價格已於3月調高，預計6月起反映在營收；同時與美光合作的1P製程已進入開發，未來若量產順利，有助提高DRAM代工產值。力積電本波漲勢不只反映記憶體報價上行，也反映市場對其切入HBM、CoWoS、EMIB與3D AI Foundry題材的期待。

此外，力積電與美光合作擴大，切入HBM封裝鏈，雙方合作的1P製程已開始合作開發，新機台預計2027年第1季導入，預期2028上半年完成試產，下半年進入量產。1P的晶圓顆粒數為主力製程平台的2.5倍，導入將顯著提升DRAM 產值。

權證發行商建議，看好啓碁、力積電後市股價表現的投資人，可以挑選價內外5%以內、有效天期三個月以上的權證靈活操作。

EPS 營收

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