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5月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌329.84點，收41603.94點。5月電子期收2718.75點，下跌38.45點，正價差23.51點；5月金融期收2596.80點，上漲17.80點，正價差19.13點。
5月電子期以2718.75點作收，下跌38.45點，成交281口。6月電子期以2725點作收，下跌38.80點，成交2口。
電子現貨以2695.24點作收，下跌27.37點；5月電子期貨與現貨相較，正價差23.51點。
5月金融期以2596.80點作收，上漲17.80點，成交282口。
金融現貨以2577.67點作收，上漲22.24點；5月金融期貨與現貨相較，正價差19.13點。實際收盤價以期交所公告為準。
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