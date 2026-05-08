全民權證／啓碁 瞄準逾180天

美股漲不停，帶動台股昨（7）日持續改寫歷史高點，盤面資金良性輪動，世芯-KY（3661）、環球晶（6488）等兩檔中小型電子股震盪創高格局不變，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效

2026-05-08 01:10