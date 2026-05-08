全民權證／光寶科 二檔火熱

光寶科（2301）昨（7）日股價亮燈強鎖漲停，以203.5元創下歷史新高紀錄。受惠AI業務成長動能強勁，營收將逐季加溫，法人估今年每股純益（EPS）有望年增三成，吸引買盤大舉追捧。

法人指出，光寶科今年來自AI相關營收占比將達三成，營運動能將由5.5kW電源、33kW的機架式電源（Power Shelf）延伸至8.5kW 電源供應器（PSU）、備援電池模組（BBU）、及110kW Power Shelf；下半年800VDC產品將量產。

受惠全球對AI電源產品需求強勁，驅動獲利顯著成長，法人紛紛給予光寶科正向評級，激勵股價勢盛。權證發行商建議，看好光寶科後市的投資人，可挑價內外10%內，距到期日超過五個月的相關認購權證布局。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）