快訊

愛爾麗爆偷拍 北市府今啟動醫美、三溫暖、體育館反針孔大稽查

川普關稅政策再被法院打臉！最新的10％關稅遭判違法

北部有感！上午7時8分花蓮規模4.4地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

國巨、立隆電 選長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股續創高，資金輪動快速，昨（7）日具漲價題材的被動元件族群成為亮點，包括龍頭股國巨*（2327）亮燈漲停，立隆電（2472）站上200元整數關卡，相關權證也受到矚目。

法人分析，由於AI應用為未來核心成長動能，漲價逐步由成本上升轉向供需推動，尤其鉭質電容在伺服器領域的用量持續成長，鉭質電容用在AI相關領域的占比大於三成，國巨擁有最高的鉭質電容市占，將是利潤的主要來源之一。其餘包括工業領域持續改善，電腦周邊裝置和電信通訊，也因AI的帶動，有較為正向的成長動能。

在市場關注的漲價議題部分，法人表示，過去漲價多因材料成本上升，客戶多數也接受漲價；但目前漲價動能逐步轉向供需關係，國巨因此就供需失衡較嚴重的產品進行價格調整。隨高階被動元件稼動率步入滿載，將排擠中低階被動元件產能，有助毛利率提升。

此外，國巨已由過去以大宗標準化被動元件為主的商業模式，逐步轉向以高附加價值、客製化設計與高可靠度特殊應用產品為核心，得以升級為可參與AI基礎設施設計階段的系統級關鍵供應平台。

立隆電則因切入輝達（NVIDIA） Rubin 平台GPU板，為電源輸入端唯一非日系鋁電容供應商，帶動營運表現。法人預估，立隆電今年營收將有雙位數成長，全年展望正向。尤其鋁價漲幅正從上游光箔轉向鋁箔，立隆電已先增加庫存採購鎖定成本，下半年漲價效應為影響毛利率的關鍵變數。

權證發行商表示，投資人若看好國巨、立隆電後續表現，可以挑選價內外5%以內，有效天期150天以上的權證靈活操作。

國巨 輝達 題材

延伸閱讀

AI電源需求強勁 陸MCU晶片缺貨…掀漲價潮

威剛：記憶體缺貨到2027年 在手庫存突破400億元

定穎法說會／匯損CCL成本上升 首季轉虧損0.74元 4月漲價應對

超額報酬利器表現亮眼 累計八檔近一周受益權單位數維持正成長

相關新聞

世芯、環球晶 四檔剽悍

美股漲不停，帶動台股昨（7）日持續改寫歷史高點，盤面資金良性輪動，世芯-KY（3661）、環球晶（6488）等兩檔中小型電子股震盪創高格局不變，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效

國巨、立隆電 選長天期

台股續創高，資金輪動快速，昨（7）日具漲價題材的被動元件族群成為亮點，包括龍頭股國巨*（2327）亮燈漲停，立隆電（2472）站上200元整數關卡，相關權證也受到矚目。

全民權證／光寶科 二檔火熱

光寶科（2301）昨（7）日股價亮燈強鎖漲停，以203.5元創下歷史新高紀錄。受惠AI業務成長動能強勁，營收將逐季加溫，法人估今年每股純益（EPS）有望年增三成，吸引買盤大舉追捧。

全民權證／長興 押價內外5%

特化股長興（1717）因打入台積電供應鏈，在半導體材料出貨逐步增加，加上特殊材料業務持續成長，法人看好長興產品組合優化，有助營收及獲利成長。

全民權證／啓碁 瞄準逾180天

啓碁（6285）受惠低軌衛星地面設備穩定出貨及歐洲客戶5G FWA拉貨動能回升，法人看好2026年重返成長軌道，加上切入Google OCS供應鏈，添增後續想像空間，股價整理後轉強。

最牛一輪／台達電利多 元大64俏

台達電（2308）今年來股價漲幅逾倍，近期又受惠亞系券商以2027年、2028年HVDC電力機櫃TAM將大幅爆發為由，調升台達電獲利預估，預期HVDC的TAM從今年7.5億美元，到2028年將大幅成長

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。