世芯、環球晶 四檔剽悍

美股漲不停，帶動台股昨（7）日持續改寫歷史高點，盤面資金良性輪動，世芯-KY（3661）、環球晶（6488）等兩檔中小型電子股震盪創高格局不變，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人指出，世芯-KY今、明年主要成長動能來自亞馬遜新世代產品N3量產及下一代設計合作，營收可望自今年第2季開始明顯躍升，而車用業務ADAS也開始挹注營收，下一代產品正在開發中，確保營收連續性並為業務帶來強勁動能至2028年。

亞馬遜執行長Andy Jassy在年度致股東信中披露，晶片部門年化營收已逾200億美元，若對外銷售可達500億美元。法人評估，亞馬遜先前僅通過AWS租用晶片算力，未來有可能對外銷售Trainium晶片，添增世芯-KY營運上檔空間。

法人分析，AI帶動的需求由雲端逐漸擴展至邊緣及終端裝置，先進製程、先進封裝對高階晶圓需求日益擴增，環球晶部分客戶與應用更擴散至人形機器人等新領域，除現有12吋維持高產能利用率外，八吋晶圓隨電源管理產品、類比晶片需求而復甦。

環球晶今年第1季營運正式落底，並可望逐季改善，加上近期許多代表性客戶主動向環球晶洽談LTA，以確保在地化供應，法人預期合約可適當反映長期成本動態，現貨價則於下半年啟動上漲，其中，產能滿載的12吋漲幅將高於六吋、八吋，整個產業復甦時程較原預期的2027年下半年提前，帶動公司獲利明顯轉佳。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上相關認購權證，但宜設好停利停損。