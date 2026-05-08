快訊

愛爾麗爆偷拍 北市府今啟動醫美、三溫暖、體育館反針孔大稽查

川普關稅政策再被法院打臉！最新的10％關稅遭判違法

北部有感！上午7時8分花蓮規模4.4地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

世芯、環球晶 四檔剽悍

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美股漲不停，帶動台股昨（7）日持續改寫歷史高點，盤面資金良性輪動，世芯-KY（3661）、環球晶（6488）等兩檔中小型電子股震盪創高格局不變，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人指出，世芯-KY今、明年主要成長動能來自亞馬遜新世代產品N3量產及下一代設計合作，營收可望自今年第2季開始明顯躍升，而車用業務ADAS也開始挹注營收，下一代產品正在開發中，確保營收連續性並為業務帶來強勁動能至2028年。

亞馬遜執行長Andy Jassy在年度致股東信中披露，晶片部門年化營收已逾200億美元，若對外銷售可達500億美元。法人評估，亞馬遜先前僅通過AWS租用晶片算力，未來有可能對外銷售Trainium晶片，添增世芯-KY營運上檔空間。

法人分析，AI帶動的需求由雲端逐漸擴展至邊緣及終端裝置，先進製程、先進封裝對高階晶圓需求日益擴增，環球晶部分客戶與應用更擴散至人形機器人等新領域，除現有12吋維持高產能利用率外，八吋晶圓隨電源管理產品、類比晶片需求而復甦。

環球晶今年第1季營運正式落底，並可望逐季改善，加上近期許多代表性客戶主動向環球晶洽談LTA，以確保在地化供應，法人預期合約可適當反映長期成本動態，現貨價則於下半年啟動上漲，其中，產能滿載的12吋漲幅將高於六吋、八吋，整個產業復甦時程較原預期的2027年下半年提前，帶動公司獲利明顯轉佳。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上相關認購權證，但宜設好停利停損。

環球晶 世芯 營收

延伸閱讀

5千元天價軍團擴編！創意噴漲停創5,450元新高 IC 設計族群紅燈一片

力積電打入英特爾鏈

「聯電第二」來了 力積電躋身英特爾EMIB先進封裝夥伴

環球晶營運落底 法人大幅調高目標價逾五成

相關新聞

世芯、環球晶 四檔剽悍

美股漲不停，帶動台股昨（7）日持續改寫歷史高點，盤面資金良性輪動，世芯-KY（3661）、環球晶（6488）等兩檔中小型電子股震盪創高格局不變，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效

國巨、立隆電 選長天期

台股續創高，資金輪動快速，昨（7）日具漲價題材的被動元件族群成為亮點，包括龍頭股國巨*（2327）亮燈漲停，立隆電（2472）站上200元整數關卡，相關權證也受到矚目。

全民權證／光寶科 二檔火熱

光寶科（2301）昨（7）日股價亮燈強鎖漲停，以203.5元創下歷史新高紀錄。受惠AI業務成長動能強勁，營收將逐季加溫，法人估今年每股純益（EPS）有望年增三成，吸引買盤大舉追捧。

全民權證／長興 押價內外5%

特化股長興（1717）因打入台積電供應鏈，在半導體材料出貨逐步增加，加上特殊材料業務持續成長，法人看好長興產品組合優化，有助營收及獲利成長。

全民權證／啓碁 瞄準逾180天

啓碁（6285）受惠低軌衛星地面設備穩定出貨及歐洲客戶5G FWA拉貨動能回升，法人看好2026年重返成長軌道，加上切入Google OCS供應鏈，添增後續想像空間，股價整理後轉強。

最牛一輪／台達電利多 元大64俏

台達電（2308）今年來股價漲幅逾倍，近期又受惠亞系券商以2027年、2028年HVDC電力機櫃TAM將大幅爆發為由，調升台達電獲利預估，預期HVDC的TAM從今年7.5億美元，到2028年將大幅成長

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。