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美伊接近達成停戰協議 台指期夜盤一度衝42K

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
傳美伊已接近達成停火協議，國際油價一度大跌逾10%、美股電子盤大漲帶動下，台指期上衝至最高42,000點。台股示意圖。記者曾吉松／攝影
傳美伊已接近達成停火協議，國際油價一度大跌逾10%、美股電子盤大漲帶動下，台指期上衝至最高42,000點。台股示意圖。記者曾吉松／攝影

台指期夜盤6日開盤時，一度在美股電子盤平淡交易中，以41,445點、下跌69點開出後，在晚間17點左右，傳出美伊已接近達成停火協議，國際油價一度大跌逾10%、美股電子盤大漲帶動下，上衝至最高42,000點、大漲486點，但隨後在美國總統川普稱「面對面會談，為時尚早」中，與美股電子盤漲勢同步收斂，截至晚間約21點，指數約在41,749點、上漲228點。

6日美股電子盤焦點，在於外電傳出，美伊雙方已接近達成備忘錄協定、以結束戰爭，美國預計將在未來48小時內收到伊朗就若干關鍵問題的回應，其中，共有14項條款，內容包括將宣布地區戰爭結束，並啟動為期30天的談判期，以及開放荷莫茲海峽、伊朗核計畫、解除美國制裁等，消息傳出後，包括WTI、布蘭特等指標油價同步大跌逾10%，並失守100美元關卡，黃金、白銀、銅分別大漲3%~6%，美元、美債同步走軟，道瓊、那斯達克電子盤一度大漲分別逾500點、400點，雖隨後在川普表示，美伊面對面會談，為時尚早下，漲勢開始收斂，但仍分別上漲逾400點、300點，也帶動台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,290元、上漲30元附近遊走，電子期上漲0.8%，半導體期上漲1.07%，中型100期貨指數上漲0.52%。

台股6日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲218點，收39,303點，其中，外資現貨買超751億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,280口至50,967口；投信買超17.8億元，自營商賣超96.1億元，三大法人合計買超672.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，6日台股再創歷史新高，但指數與年線乖離率已逼近50%，加上成交量能放大過快，短線留意震盪加劇，後續觀察能否守住6日大量低點，才能換手成功，續沿5日線墊升創高。

美股 台指期 國際油價

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