快訊

今熱爆像夏天！吳德榮：上看36度高溫、明起降溫「梅雨第二波」

民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

減輕家庭育兒負擔 育嬰津貼研擬更貼近薪水

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理

近期匯市焦點落在日圓走勢。日圓雖暫時脫離160關卡，但市場對官方是否再次出手穩匯，仍處於觀望態度。美元兌日圓前波衝高後快速拉回，顯示160附近不只是心理關卡，也是政策容忍度的觀察區，但支撐美元的條件並沒有明顯鬆動，目前美元指數大致還在98附近整理，區間震盪架構不變。

另一方面，美國10年期公債殖利率仍約在4.4%附近，市場對聯準會短線降息的預期並沒有明顯升高，美元資產的利差優勢仍然存在。回頭看日圓，日本央行政策步調依舊偏慢，只要日美利差沒有快速收斂，日圓就很難靠一波反彈就扭轉弱勢。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

日圓 美元指數 日本央行

延伸閱讀

台股再創高 新台幣震盪升0.5分收31.605元

美國經濟不衰退！00981D經理人曝震盪市況避風港：先求穩拿票息

美聯準會釋出偏鷹訊號 全球債市短線承壓

穆迪擬推穩定幣信評

相關新聞

華邦電、南亞科 認購夯

在類股良性輪動下，台股昨（6）日再度刷新歷史新天價，終場上漲369點，以41,138點作收。發行券商指出，近日資金轉往修正過的記憶體族群，看好華邦電（2344）、南亞科（2408）等記憶體族群後市表現

台達電、群創 押逾120天

台股昨（6）日量價齊揚，持續締造歷史新里程碑，盤面題材股各自發揮，台達電（2308）、群創（3481）等兩檔電子股穩步收高，預料後市仍有輪漲機會，發行券商建議，偏多投資人可以透過權證的槓桿效果，擴大獲

亞德客、光寶科 四檔靚

台股再次攻上4萬點大關後，投資人對後市又愛又怕，而法人機構近期評等為買進的亞德客-KY（1590）、光寶科（2301）等個股，成為市場關切焦點，權證券商認為，可利用相關認購權證，參與後市走勢。

全民權證／聯電 挑價內外5%

聯電（2303）受惠消費型電子需求回升，第1季出貨量優於預期；ASP則較前季略為下滑，部分反映八吋晶圓出貨量增加。毛利率方面，較前季下滑至29.2%，位於財測區間27~29%上緣，業外認列金額達53.

全民權證／帆宣 兩檔閃金光

在半導體廠務二次配市場市占率高的帆宣（6196），積極配合客戶布局海外市場，並推升今年第1季稅後純益達11.13億元，季增44.9%，年增25.2%；每股純益（EPS）5.08元。單季獲利表現寫下歷史

全民權證／嘉澤 選逾三個月

嘉澤（3533）受益AI代理需求擴增，帶動通用伺服器出貨轉熱，加上英特爾、超微新平台陸續問世，有利量價同步提升，法人看好動能可望延續。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。