全民權證／嘉澤 選逾三個月

嘉澤（3533）受益AI代理需求擴增，帶動通用伺服器出貨轉熱，加上英特爾、超微新平台陸續問世，有利量價同步提升，法人看好動能可望延續。

法人分析，AI代理大幅提升CPU需求，英特爾、超微產品交期拉長至數個月，由於CPU負責任務編排、API呼叫及資料處理，預期後續AI伺服器配置的CPU、GPU比例可望倍增，以利推理速度攀升。

雖然CPU及記憶體供給吃緊，法人預期嘉澤本季營收可望季增中個位數百分比，隨新平台上市，將推升產品均價，下半年伺服器營收將加速成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與行情。（中國信託證券提供）

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