全民權證／聯電 挑價內外5%

聯電（2303）受惠消費型電子需求回升，第1季出貨量優於預期；ASP則較前季略為下滑，部分反映八吋晶圓出貨量增加。毛利率方面，較前季下滑至29.2%，位於財測區間27~29%上緣，業外認列金額達53.67億元，每股純益（EPS）1.29元，也優於預期。

展望第2季營運，市場預期八吋和12吋都將顯著成長，通訊類需求回升，消費型電子也持續穩健。在財測方面，預估全季晶圓出貨量將達高個位數季增，ASP提升為低個位數，毛利率財測為接近30%，產能利用率接近81~83%，優於預期。

看好聯電後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期90天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。