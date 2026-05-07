台達電、群創 押逾120天

台股昨（6）日量價齊揚，持續締造歷史新里程碑，盤面題材股各自發揮，台達電（2308）、群創（3481）等兩檔電子股穩步收高，預料後市仍有輪漲機會，發行券商建議，偏多投資人可以透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人指出，台達電第1季營收僅季減低個位數百分比，優於往年的近一成幅度，受惠產品組合轉佳、經濟規模等因素，毛利率達37.0%，創新高並優於預期，每股純益（EPS）7.9元，繳出三率三升的亮麗成績單。

展望第2季，隨輝達GB300等AI伺服器電源、液冷等產品出貨旺盛，法人上修單季營收預估值，換算將較前一季成長約20%，優於過往正常季節性表現，產品組合持續優化，將有助於毛利率維持高檔不墜。

中長期來看，法人認為，台達電將拜HVDC、AI電源及資料中心電力架構趨於成熟，加上與中鼎合作後，由電源供應商進一步升級為電力與能源解決方案平台，進入高成長與高獲利同步提升的收成階段。

群創近來除陸續處分廠房，並藉由切入半導體封裝及車用系統，以徹底重塑獲利結構。半導體方面，群創FOPLP chip-first架構目前單月出貨量超過4,000萬顆，產線維持滿載，法人預估2026年營收占比仍低於1%，未來重點將放在取得RDL-First及TGV技術的客戶認證。

權證發行商指出，投資人可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。