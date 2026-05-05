期貨商論壇／原油期 謹慎布局

中東地緣政治上周末再度上演極端反轉，徹底擊碎市場對原油供給恢復的最後一絲樂觀預期。期貨商提醒，首要任務是嚴格控管帳戶保證金維持率水位以抵禦消息面洗盤，可透過原油相關期貨或購入期街口布蘭特正2（00715L），參與原油行情。

法人分析，儘管伊朗日前透過巴基斯坦提交和平方案的最新談判文本，但隨即遭到美國總統川普以「不可接受」為由強硬回絕，更宣布將在荷莫茲海峽展開「疏導行動」。更令市場震驚的是，周末竟傳出伊朗導彈擊中違規美軍艦艇，雖後續美國軍方否認，但消息反覆的情況均標誌著美伊雙方取得共識仍須時間。

油價居高不下，目前布蘭特原油期貨持續站穩每桶105美元高檔，西德州原油亦強勢逼近105美元，正對全球宏觀市場發出最強烈通膨警訊。而在FOMC利率決議上，聯準會雖如預期將利率維持於3.50%~3.75%區間，但內部政策分歧顯著擴大，高達四名官員投下反對票，其中三位拒絕偏向寬鬆暗示措辭，油價高漲帶來通膨僵固性，使市場年內降息預期再度下降。

展望後市，在荷莫茲海峽未能迎來雙方公認的實質解封前，原油市場「實質斷供」毫無懸念，價格延續震盪走高強勢格局已是市場共識。對於期貨交易人而言，面對此種由實體斷供與地緣政治影響的強勢多頭，切忌憑藉過往經驗盲目猜頂或逆勢摸空。（永豐期貨提供）

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