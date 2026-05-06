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期貨商論壇／台指期 震盪向上

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股5月初由台積電（2330）領軍噴漲，帶領指數強勢站上4萬點大關。展望後市，在資金面與基本面的雙重護航下，台指期5月行情具備極大的延伸空間，可伺機利用台指期操作。

凱基期貨分析，台股這波漲勢主要受惠市場對AI供應鏈及高效能運算需求的極度樂觀，加上成交量再度爆出兆元天量，顯示市場資金換手積極且動能充沛。

從單月表現來看，5月的強勁開局已完全覆蓋4月底的修正陰影，形成標準的V型反彈。外資也由賣轉買，配合投信與自營商的同步偏多操作，多頭已掌握絕對主導權。

觀察台指期日K線圖，目前指數穩站在五日線及各期均線之上，呈現完美的多頭排列格局。雖然昨日台指期創下新高後拉回，日線收出一根平盤震盪的小紅K，但這僅屬高檔過熱後的良性整固，並未出現反轉跡象。

目前五日均線斜率極陡，提供強大下檔支撐。產業面由封測、光通訊及低軌衛星族群接力表現，顯示資金輪動健康，反映市場對成長題材的高度認同。只要量能維持放大且未見帶量長黑，短線震盪仍具向上攻堅契機。

雖然短線正乖離過大可能引發技術性回檔，但考量到4月K線已奠定強大的多頭基礎，回檔應視為強勢格局中的整理。投資人應密切關注台積電的領先指標作用，以及外資在期現貨部位的連續性。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 台指期

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