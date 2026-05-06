股期雙市昨（5）日走勢不同調，加權指數小漲64點，收40,769點；台指期則小跌21點至41,035點，正價差收斂至265.71點。期貨分析師提醒，台指期有機會維持高檔震盪偏多格局，需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日呈現高檔震盪格局，電子權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）聯手上攻，推升指數盤中再創歷史新高；不過，權王台積電（2330）轉趨整理，壓抑整體表現，終場小跌21點，以十字紅K作收。觀察盤勢，台新期貨表示，指數仍穩站各期均線之上，且短中長期均線持續走升，多方架構未變，在資金動能支撐下，短線不預設高點，操作宜順勢而為。

籌碼面部分，三大法人賣超27.37億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,964口至5,326口，其中外資淨空單增加5,183口至48,687口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少3,826口至560口。

選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在26,900點 ; 5月F2買權最大OI落在44,500點，賣權最大OI落在34,500點。全月份未平倉量put／call ratio值由1.7下降至1.55。VIX指數上升1.13至36.72。外資台指期買權淨金額2.14億元 ; 賣權淨金額0.74億元。

永豐期貨表示，台指期近期急漲後，昨仍能穩住盤勢，顯示資金態度偏多，行情具延續性而非單日表現，盤勢亦逐步驗證此一趨勢。短線操作不宜過度追高，但亦無須因指數處高檔而過度恐慌，應觀察拉回時的承接力道與主流族群是否續強。只要核心權值股未轉弱，多頭架構仍可望延續；若後續於高檔完成良性整理，將有助於醞釀下一波攻勢。

展望後市，台新期貨表示，後續須觀察台積電等權值股能否再度整齊轉強，聯發科與記憶體族群人氣是否延續，以及成交金額能否維持高檔。若量能收斂、權值股攻勢放緩，指數在4萬點至前高附近，仍可能呈現反覆整理格局。