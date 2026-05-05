台指期夜盤近90度直衝再創高 各專家這麼說

台指期夜盤5日以41,077點開高，盤初走勢於平盤附近震盪，隨後開始衝高。截至晚間8點40分，台指期夜盤報41,228點、漲194點、漲幅0.4%；盤初空方先摜壓至最低40,961點、隨後多方上衝至最高41,280點，高低點震盪319點，暫時站穩41,200點大關。

凱基期貨分析師吳冠融表示，台股在五月初展現驚人的報復性上攻動能，由權王台積電（2330）領軍噴漲，帶領指數強勢站回四萬點大關並創下歷史新高。這波漲勢主要受惠於市場對AI供應鏈及高效能運算需求的極度樂觀，加上成交量再度爆出兆元天量，顯示市場資金換手積極且動能充沛。

吳冠融分析，五月的強勁開局已完全覆蓋四月底的修正陰影，形成標準的V型反彈。外資也由賣轉買，配合投信與自營商的同步偏多操作，多頭已掌握絕對主導權。指數在大型股推升下，市值衝破130兆元，展現出台股在全球市場中的高度吸金效果。

觀察台指期日K線圖，吳冠融表示，目前指數穩站在五日線及各期均線之上，呈現完美的多頭排列格局。雖然台指期日盤創下新高後拉回，日線收出一根平盤震盪的小紅K，但這僅屬高檔過熱後的良性整固，並未出現反轉跡象。

目前五日均線斜率極陡，提供了強大的下檔支撐。產業面由封測、光通訊及低軌衛星族群接力表現，顯示資金輪動健康，反映出市場對於成長題材的高度認同。只要量能維持放大且未見帶量長黑，短線震盪後仍具向上攻堅之契機。

展望後市，吳冠融看好，台指期在資金面與基本面的雙重護航下，五月行情具備極大的延伸空間。雖然短線正乖離過大可能引發技術性回檔，但考量到四月K線已奠定強大的多頭基礎，回檔應視為強勢格局中的整理。

吳冠融提醒，投資人應密切關注台積電的領先指標作用，以及外資在期現貨部位的連續性；在技術面維持多頭排列且國內產能利用率攀升的背景下，目前不宜預設高點。只要指數維持在四萬點關鍵關卡之上，震盪走高或仍是近期主旋律。

台新期貨補充，後續須觀察台積電等權值股能否再度整齊轉強，聯發科與記憶體族群人氣是否延續，以及成交金額能否維持高檔。若量能收斂、權值股攻勢放緩，指數在4萬點至前高附近，仍可能呈現反覆整理格局。永豐期貨則看好，市場已正式開啟新一段主升段，後續朝45,000點整數關卡推進將成為下一階段目標。