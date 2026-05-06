全民權證／華通 瞄準逾120天

華通（2313）為PCB族群中同時擁有低軌衛星與AI光模組題材者，法人看好第2季上游缺料將緩解，加上低軌衛星地面設備、光模組發貨積極等利多，第2季營運增溫可期。華通昨（5）日股價上漲2.2%，收在274.5元，站上周月季線。

法人分析，華通的低軌衛星地面板，受惠美系大客戶掛牌在即、訂單強勁，另外隨低軌衛星使用的PCB板層數與面積增加，在發射量日增，加上汰換需求，將讓今、明兩年的訂單能見度佳。

華通同時因應800G、1.6T的光模組需求，訂單也明顯成長，在良率提升下，有助毛利率改善。

權證發行商表示，看好華通後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期120天以上的權證介入，參與個股行情。

（元大證券提供）

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