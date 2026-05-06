全民權證／華邦電 兩檔風光

記憶體股群起強揚，其中華邦電（2344）股價在經歷一個月的蟄伏後，昨（5）日上漲3.5%，收98.8元，股價連二紅，表現相對強勢，頗有再啟一波多頭攻勢的意味，相關認購權證也紛紛大漲。

法人指出，記憶體產業目前有三大利多：一、大廠集中產能資源生產HBM，排擠常規記憶體如DRAM產能，造成供給吃緊；二、AI推論與代理式AI帶來強勁需求；三、廠房擴建需要時間，短期產能嚴重不足。

華邦電受惠產業趨勢的正向發展，營運前景展望樂觀，今年營收將倍數成長，成長性十足，因此已有法人給出200元最高目標價。權證發行商建議，看好華邦電後市表現的投資人，可挑選價內外10%內，距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。

（台新證券提供）

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