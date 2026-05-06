全民權證／群聯 買價內外15%

群聯（8299）受惠資料中心需求急速擴增及NAND價格走升，法人看好2026年獲利可望創高，加上AI推論需求擴展，更多雲端服務供應商（CSP）設計導入eSSD，後市展望正向。

產業發展來看，法人分析，隨AI部署及AI推論應用加速落地，資料生成量呈現結構性且近乎無上限的成長趨勢，進一步推升對NAND儲存的強勁需求，NAND原廠對擴產態度審慎保守，使整體供給持續吃緊，價格維持上行趨勢，短期未見緩解跡象。

法人評估，群聯2026年除受惠低價庫存外，在eSSD等高單價產品及客戶群持續增加下，有利競爭力提升。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。

（國泰證券提供）

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