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全民權證／群聯 買價內外15%
群聯（8299）受惠資料中心需求急速擴增及NAND價格走升，法人看好2026年獲利可望創高，加上AI推論需求擴展，更多雲端服務供應商（CSP）設計導入eSSD，後市展望正向。
產業發展來看，法人分析，隨AI部署及AI推論應用加速落地，資料生成量呈現結構性且近乎無上限的成長趨勢，進一步推升對NAND儲存的強勁需求，NAND原廠對擴產態度審慎保守，使整體供給持續吃緊，價格維持上行趨勢，短期未見緩解跡象。
法人評估，群聯2026年除受惠低價庫存外，在eSSD等高單價產品及客戶群持續增加下，有利競爭力提升。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。
（國泰證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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