凱基金（2883）自結首季獲利優於市場預期，法人看好凱基銀行與凱基證券具獲利持續成長動能，且董事會通過擬配發現金股利1元，殖利率在金融同業中屬前段班，近來獲外資回補，相關權證跟進受到矚目。

法人分析，凱基金自結歸屬母公司業主獲利116.9 億元，優於市場預期。凱基金控旗下各子公司方面，凱基銀與凱基證獲利持續成長，中華開發資本轉虧為盈，若加計FVOCI股票處分利益，調整後金控累計獲利約262.05億元，較去年同期成長200.9%，創下歷來同期新高。

法人表示，凱基銀因放款持續成長且利差走升，核心淨利息收益穩定成長，且手續費持續具成長動能。

其中，凱基證近期受到中東地緣政治影響資本市場重現波動，不過台股交易量能仍持續創高，且在經紀、財管及承銷等業務貢獻，累計獲利表現亮眼。凱基人壽則因壽險適用IFRS17新制，獲利不再加計FVOCI股票處分利益，整體調整後獲利約190.2億元，貢獻金控調整後獲利創同期新高。

凱基金自結獲利優於預期，且各子公司維持穩健資本適足率，預期今年各子公司可望持續貢獻獲利，帶動凱基金的配息表現。權證發行商表示，投資人若看好凱基金後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期四個月以上的權證入手，透過靈活操作以小金搏大利。