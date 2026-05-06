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南亞、台化 押逾80天

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

在4月外資回補行情中，南亞（1303）、台化（1326）備受市場矚目，除單月股價分別大漲21.2%及16.3%外，由於國際油價仍逾每桶100美元，且兩家公司均因轉投資電子題材發酵，使得股價大漲小回一路走升。

3月外資因美伊戰爭爆發而大舉賣超台股9,682億元，4月則轉賣為買、買超2,481億元。其中單月買超南亞18.8萬張、金額166.4億元；台化17.8萬張、金額90.3億元，推升二檔個股股價4月呈現二位數漲幅。

法人指出，首季南亞獲利優於預期，主因南亞電子材料部門及轉投資收益表現亮眼。由於AI需求持續暢旺，雲端服務業者擴大投資，使中高階材料供不應求，帶動南亞各類電子材料產品銷售量價俱揚，推升營運表現。

展望今年營運，塑化本業方面，法人預期南亞EG（乙二醇）德州廠產銷量將增加，推升化工產品營收，高階電子材料營收持續成長，且業外轉投資台塑化獲利上修，因此上調南亞今年獲利表現。

台化方面，首季營運因石化產品報價上漲，帶動營收表現優於預期；第2季因使石腦油供應吃緊，報價維持高檔。展望全年，法人看好芳香烴系列產品如苯、對二甲苯（PX）等供需結構改善，將帶動長期利差表現好轉。

此外，台化去年參與機光科技私募增資案，推進高階化學品應用轉型。由於機光科技產品包含有機太陽能電池材料、有機光感測材料／鈣鈦礦光感測材料等，引發市場對於台化卡位太空AI電力商機的想像空間。

權證發行商建議，看好南亞、台化等「外資回補概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過80天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

南亞 美伊戰爭 台化

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全民權證／華邦電 兩檔風光

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