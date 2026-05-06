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鴻海、緯創 認購火熱

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
鴻海。記者蕭君暉／攝影
鴻海。記者蕭君暉／攝影

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3月因中東戰事造成外資大舉賣超台股，不過，4月出現回補潮。觀察原先外資在3月賣超個股中，於4月反賣為買、且買超逾10萬張者，可望成為推升台股後續走揚的助力，而在股價波動中，正可運用相關權證作為短線操作標的。

台股近期沿5日線震盪盤高，攻上40,000點整數大關，鴻海（2317）、緯創（3231）等電子權值股，隨市場風險偏好回升，出現外資回補行情，股價自低檔彈升，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

美系四大雲端服務供應商（CSP）上季財報大多繳出優於預期的亮麗成績單，其中，Google、Meta分別上修今年資本支出3%至8%，除近期記憶體價格大漲開始反映至終端產品外，資料中心硬體擴充仍是主要因素。

四大CSP重申，目前需求持續高於供給，產能受限情況至少將延續至2026年底，並預期在算力支撐AI服務、與AI應用重要性不斷提升下，相關需求延續強勁動能。

以四大CSP剩餘履約義務（RPO）年成長率達142%，但雲端營收平均增幅僅約在三至五成水準，法人評估，供需間仍有大幅落差，研判未來兩年可望認列約五成訂單，將持續提前布局硬體基礎建設，以支應強勁需求，有利於鴻海、緯創等AI伺服器供應鏈。

法人分析，SK海力士的HBM4產能未能完全符合輝達規格要求，可能導致HBM4出貨延遲約三個月，進而使2026年Vera Rubin GPU產量低於先前預期，估計GB系列GPU仍是2026年AI晶片及AI伺服器系統組裝主流，VR GPU產量相對受限，約150至200萬顆。

法人認為，四大CSP的2026年資本支出正向成長趨勢可望延續至2027年，且預期成長幅度仍有進一步上修空間，持續看好各產業中聚焦於AI領域的領導唱廠商，包括鴻海、緯創等。

權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日90天以上的鴻海、緯創等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

緯創 權證 外資

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南亞、台化 押逾80天

在4月外資回補行情中，南亞（1303）、台化（1326）備受市場矚目，除單月股價分別大漲21.2%及16.3%外，由於國際油價仍逾每桶100美元，且兩家公司均因轉投資電子題材發酵，使得股價大漲小回一路

凱基金 兩檔有看頭

凱基金（2883）自結首季獲利優於市場預期，法人看好凱基銀行與凱基證券具獲利持續成長動能，且董事會通過擬配發現金股利1元，殖利率在金融同業中屬前段班，近來獲外資回補，相關權證跟進受到矚目。

全民權證／華邦電 兩檔風光

記憶體股群起強揚，其中華邦電（2344）股價在經歷一個月的蟄伏後，昨（5）日上漲3.5%，收98.8元，股價連二紅，表現相對強勢，頗有再啟一波多頭攻勢的意味，相關認購權證也紛紛大漲。

全民權證／群聯 買價內外15%

群聯（8299）受惠資料中心需求急速擴增及NAND價格走升，法人看好2026年獲利可望創高，加上AI推論需求擴展，更多雲端服務供應商（CSP）設計導入eSSD，後市展望正向。

全民權證／華通 瞄準逾120天

華通（2313）為PCB族群中同時擁有低軌衛星與AI光模組題材者，法人看好第2季上游缺料將緩解，加上低軌衛星地面設備、光模組發貨積極等利多，第2季營運增溫可期。華通昨（5）日股價上漲2.2%，收在27

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