凱基期貨啟動雙計畫全球布局 最高領5,700獎勵金、再享交易回饋無上限

面對2026年全球AI產業快速發展與國際政經波動，凱基期貨即日起啟動—「期力全開」開戶陪跑與「跨界期航」交易獎勵雙重計畫。透過專業營業員擔任「投資陪跑員」角色，提供一對一指引，協助投資人靈活運用個股期與微型海期，在多變的行情中精準布局，橫跨全球18大國際交易所的投資機會。

凱基期貨觀察，市場波動加劇之際，具備雙向交易特性的期貨，已成為投資人避險與增益的重要工具。根據統計，2026年第1季個股期經紀交易量相較2025年第4季，單季顯著成長32.41%，顯示個股期貨已成為市場熱度極高的商品。此外，2026年第1季微型海期交易佔比已突破50%，較2025年同期的42%增長達19%，顯示輕量化交易趨勢成形。

作為全台首家跨足韓國交易所且市佔率高達90%的領導者，凱基期貨更能引領投資人搶進三星電子、海力士等知名韓股個股期商品。凱基期貨致力於降低國際交易門檻，憑藉涵蓋全球18大交易所的完整版圖，讓投資人能以精簡的資金門檻參與全球脈動，建構24小時無時差的資產配置策略。

基於上述個股期與海期交易熱化、投資人對跨國布局的需求，以及秉持讓期權交易更具溫度的理念，凱基期貨透過營業員擔任「投資陪跑員」，從新手最關心的開戶流程、合約規格到交易軟體操作，提供詳盡的耐心導引。這份陪伴不僅在起步階段，投資人參與「跨界期航」計畫時，凱基期貨將在每一筆交易中提供實質回饋與應援。從新手村的引導到跨界航行的後盾，凱基期貨確保投資人在面對全球行情時，始終有專業團隊在側。

即日起至12/31推出「期力全開」開戶陪跑活動，凡登記開戶並預約陪跑即可抽200元即享券，成功開戶再抽500元即享券；新戶於開戶次月底前完成首筆交易，還可直接領取1,000凱期金。

同時進行「跨界期航」交易獎勵活動至7/31，首次交易國內個股期、微型海期或韓交所個股期，各可獲得500凱期金，活動期間交易指定商品享筆筆回饋無上限，並完成「選股王」、「狙擊星」任務，最高再加碼3,000凱期金。

台灣期貨領先品牌凱基期貨，為投資人打造堅實的後盾。除專業陪跑服務，更提供機構等級的穩健系統與多元智慧下單功能，在快速變化的盤勢中奪得先機。搭配專屬「期權績效透視鏡」交易健檢功能，協助優化交易體質，陪伴投資人開拓無限投資可能。更多活動詳情，請至凱基期貨活動官網查詢：期力全開https://kgif.tw/8z793z；跨界期航https://kgif.tw/8z7972