4萬點將是地板？台指期夜盤平盤附近震盪逾600點

台指期日盤創歷史新高後，夜盤4日則以40,995點開低，盤中走勢於平盤附近震盪。截至晚間9點整，台指期夜盤報40,894點、跌162點、跌幅0.3%；盤初多方先上攻至最高達41,185點、而空方攻擊至最低40,541點，高低點震盪644點，隨後跌幅收斂，暫力守4萬點大關。

富邦期貨分析師曹富凱表示，在國際股市利多匯聚的環境下，台指期展現明顯補漲條件。一方面，美股持續走在多頭趨勢中，科技權值股扮演關鍵領漲角色；另一方面，台股關鍵權值股相關的海外交易指標表現強勁，提前反映市場對後市的正面期待。

曹富凱表示，從國際面來看，地緣政治不確定性暫時降溫，使市場對能源供應中斷的疑慮緩解，國際油價回落，有助於壓抑通膨重燃的風險。此環境改善了市場對貨幣政策的焦慮情緒，資金配置意願提高，也重新回流至具成長性的資產，尤其是科技產業。全球股市在風險壓力降低與基本面支撐下，延續偏多結構。

美股表現方面，主要指數維持高檔走勢，市場交易重心聚焦在具獲利能力與產業優勢的科技公司。科技股則成為推升行情的重要引擎。蘋果公布最新一季財報後，不僅獲利與營運表現優於市場原先預期，對未來營運的展望亦展現穩健態勢，成功提振市場信心。

回到台股本身，曹富凱認為，目前盤勢呈現震盪中走高的結構。技術面維持相對強勢，加上國際科技龍頭財報表現亮眼，為權值股提供良好支撐。盤面結構上，由大型權值股穩定撐盤，同時中小型與內需題材輪動接棒，使市場量能與人氣得以延續，避免走勢過度集中於單一族群。

綜合永豐、台新期貨表示，受川普釋出停戰訊號帶動，市場風險偏好瞬間翻轉，資金大舉回流股市並重新擁抱AI成長主線，但若成交量能無法延續，4萬點附近仍可能轉為高檔震盪整理。

值得注意的是，台積電（2330）扮演絕對關鍵角色，不僅反映先進製程與AI需求持續強勁，更顯示資金對核心資產的高度集中與無可取代性，市場已正式開啟新一段主升段，後續朝45,000點整數關卡推進將成為下一階段目標。