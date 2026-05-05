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亞德客、上銀 挑逾90天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股頻創高，類股輪動快速，相關傳動元件業者受惠資金輪動、景氣復甦，及迎接6月Computex，將帶動機器人熱潮，包括亞德客-KY（1590）、上銀等股價攀高，相關權證也受矚目。

法人分析，亞德客-KY在氣動產業進入復甦期，需求呈現多產業同步回升，營運動能轉強。終端應用以電池動能最為顯著，電子與汽車居次；而傳統產業如機床、紡織則受惠中國大陸設備汰舊換新補貼政策而逐步回溫，帶動首季營收與獲利優於預期。

展望後市，法人認為亞德客-KY氣動產品目前供不應求，產能利用率逾100%；線性滑軌稼動率也逐步回升，後續仍具成長空間。訂價策略上，在大陸市場維持價格穩定以擴大市占率，其餘海外市場則調漲價格，以優化整體產品平均單價（ASP）。預估氣動產業復甦為溫和且具延續性的線性成長，半導體產品線則自下半年起逐步出貨，另外積極布局電控產品與電動執行器。

上銀則受惠AI資料中心的興起帶動技術革新、電子業擴廠，電子業設備拉貨增加，推升線軌與螺桿需求從谷底回升，訂單能見度拉長。法人看好，由於半導體先進封裝製程仍持續演進，推測下半年對上銀產品需求仍會延續，加上漲價效應6月後將逐漸反映在營收上，對上銀下半年獲利持續回升保持正向看法。

上銀因應需求回升， 3月起調漲部分產品售價，其中螺桿屬客製化，供需吃緊，價格確定上漲；線軌因供給較吃緊，漲幅較大。權證發行商表示，若看好亞德客-KY、上銀表現，可選價內外15%以內，有效天期逾三個月的權證操作，以小金搏大利。

大陸 中國大陸 營收

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