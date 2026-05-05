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全民權證／華通 押價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

華通（2313）受益低軌衛星、光模組需求熱絡，並積極擴充產能，法人看好獲利成長力道及題材想像空間仍大，加上非消費性電子訂單持續提升，產品組合轉佳，後續展望正向。

低軌衛星由建置期邁向放量成長階段，發射成本降低及通訊需求提高，法人估2025至2040年全球衛星產業規模年複合成長率約7.5%，關鍵零組件驗證流程形成高進入門檻及長期合作關係，華通將受惠長期成長趨勢。

法人指出，大客戶天上衛星換代且放量，帶動板層數、面積及發射數量持續提升，且光模組需求激增、良率穩步提升有助華通毛利率逐步優化，獲利動能佳。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日逾120天的認購權證，參與行情。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 毛利率 門檻

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