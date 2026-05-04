期貨商論壇／台指期 伺機操作

國際股市利多匯聚，台股展現補漲條件。市場關注焦點集中在權值股走勢、國際科技大廠對產業前景的看法，以及人工智慧相關供應鏈的實際需求動能。在基本面、資金面與市場信心同步改善的情況下，台股具備持續向上挑戰的重要條件，台指期可伺機操作。

富邦期貨分析師曹富凱表示，地緣政治不確定性暫時降溫，國際油價回落，有助於壓抑通膨重燃的風險。此一環境改善市場對貨幣政策的焦慮情緒，資金配置意願提高，重回具成長性資產，尤其是科技產業，全球股市因而延續偏多結構。

美股方面，主要指數維持高檔，市場交易重心聚焦具獲利能力與產業優勢的科技公司。資金明顯偏好中長期成長性明確的族群，使整體市場結構趨於健康。在此氛圍下，與台股連動性高度相關的權值股海外報價與期貨市場同步轉強，顯示國際資金對台股仍具高度信心。

科技股則成為推升行情的重要引擎。蘋果公布最新一季財報後，不僅獲利與營運表現優於市場預期，對未來營運展望亦展現穩健態勢，成功提振市場信心。投資人普遍認為，科技巨頭的基本面具備足夠韌性，成為支撐美股與相關市場的重要動能。（富邦期貨提供）

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