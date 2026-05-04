5月台股期指漲1689點

太陽能迎來久違的漲價潮，在四大動能同步熱轉帶動下，隆基、晶科、晶澳等大陸太陽能巨頭已開始調升報價。國際指標大廠領頭調價，聯合再生（3576）、茂迪、元晶、國碩等台廠同步喊漲，漲幅上看一成，最快本季底或

2026-05-04 00:34