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5月台股期指漲1689點

中央社／ 台北4日電

台北股市今天終場漲1778.51點，收40705.14點。5月台指期以41031點作收，上漲1689點，與現貨相較，正價差325.86點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨39342點、6月期貨39418點。

台股今天終場漲1778.51點，收40705.14點，成交金額新台幣1兆68.87億元。

5月台指期貨以41031點作收，漲1689點，成交6萬2918口；6月期貨以41126點作收，漲1708點，成交1152口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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