期貨商論壇／群聯期 吃 AI 紅利

群聯（8299）為全球NAND Flash控制IC龍頭，產品涵蓋消費性與企業級應用。隨AI應用快速擴張，資料生成量大幅提升，積極由控制晶片廠轉型為AI儲存與運算架構供應商，切入AI資料中心與企業級SSD市場，帶動營運結構升級，成長動能轉強。

營運表現方面，受惠NAND市場進入結構性缺貨與AI需求爆發，第1季營收年增196%，其中，3月營收創單月歷史新高，整體營收規模大幅躍升。去年每股純益41.98元，在低價庫存策略與報價上行帶動下，獲利表現亮眼。

產品與技術布局，群聯推出企業級SSD品牌「PASCARI」，並發展aiDAPTIV混合型AI固態硬碟方案，透過將部分原本由DRAM負擔的運算轉移至SSD，有效降低系統成本並提升運算效率，約可降低70% Token成本，已吸引客戶追加訂單。此外，AI推論將持續產生大量資料，帶動儲存需求長期成長，且在供給擴張有限下，記憶體供需缺口將持續存在。

展望後市，隨AI推論應用普及與資料量倍數成長，儲存需求幾乎沒有上限，市場已由過去景氣循環轉為結構性成長。法人看好群聯在企業級SSD與AI儲存解決方案布局持續發酵，加上高階Design-in業務占比超過七成，營運韌性提升。看好群聯後市基本面表現的投資人，可透過群聯期貨參與行情。（兆豐期貨提供）

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