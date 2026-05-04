期貨商論壇／道瓊期 短線操作

美股走勢從一路創高轉而觀望大型科技股財報與通膨進度，盤面重點不是指數有沒有大漲，而是資金還沒有明顯撤出科技與半導體主流，代表多頭架構雖然轉震盪，但還沒有真正鬆動。

這波市場壓力，主要來自於油價走高與降息預期降溫。中東局勢讓通膨疑慮再度升高，加上聯準會雖按兵不動，但決策分歧升高，使市場對後續利率路徑不敢太早轉鴿，也讓市場對後續政策轉向更保守。接下來的關鍵，還是大型科技財報，美股科技七雄本周接連發布財報，若能繼續交出成長與變現能力，半導體族群就有機會續強。

反之，若資本支出撐不起獲利，費半指數震盪恐怕會放大。這也代表市場接下來看的，不只是財報有沒有優於預期，而是企業願不願意繼續投入、投入後又能不能帶來更明確的回收效率。而投資人可觀察台灣期貨交易所發行的美國道瓊期貨，此商品與美國道瓊連動性高，加上市場量能充裕，以及流動性佳的特性，且跳動每點僅新台幣20元，是非常好參與道瓊指數的商品，因此建議以美國道瓊期貨為短線投資考量。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力，適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利能夠有效控制投資風險。（台新期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。