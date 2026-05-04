台指期 多方架構不變

台股上周四（30日）開高走低，終場下跌376點，收在全日最低的38,926點；台指期下跌119點、至39,360點，正價差為433.37點。期貨商建議，目前台指期下方仍有多條均線作為支撐，且短中長均線持續向上走升，整體多方架構不變，震盪過後仍有高點可以期待。

台指期淨部位方面，三大法人上周四淨空單減少2,930口至3,266口，其中外資淨空單減少3,030口至44,044口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,287口至2,304口。

台新期貨認為，台指期上周四開高走低，早盤曾大漲接近500點，試圖挑戰4萬點整數大關，然而高檔獲利了結賣壓沉重，終場指數以小黑K棒作收，日K連四黑。目前指數雖然失守5日線，不過下方仍有多條均線作為支撐，且短中長均線持續向上走升，整體多方架構不變，震盪過後仍有高點可以期待。

台股失守39,000點整數關卡，顯示4萬點上方的獲利了結與短線換手壓力仍重，盤勢轉為高檔震盪整理。後續仍須留意聯準會官員後續談話、國際油價走勢與美科技股財報反應，若量能無法持續放大，指數上檔空間恐受壓抑。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周四的5月買權最大OI落在40,000點，賣權最大OI落在26,900點，5月第一周周五結算的買權最大OI落在43,600點，賣權最大OI落在34,000點。

整體來說，台股短線過熱本來就存在修正需求，連假效應提供合理的賣出時機，中東局勢則提供心理上的風險理由，但真正讓價格出現明顯反應的關鍵，還是乖離過大後的技術性修正，這種情境下與其過度解讀單日長黑，不如觀察節後資金是否回流以及外資期現貨是否同步轉向，這才是判斷後市方向的更有效訊號。