全民權證／緯創 瞄準逾100天

緯創（3231）受惠OpenAI完成史上最大規模私募籌資，募得1,220億美元，估值升至8,520億美元，顯示AI產業資金動能強勁。這輪募資不乏國際科技巨頭參與，並首度開放散戶投資。

OpenAI規劃未來數年投入超過1.4兆美元於AI基建，目前月營收約20億美元，預期企業營收占比年底將提高至50%。這次資金到位有助帶動AI伺服器及相關供應鏈需求。緯創AI相關業務已占公司營收達七成，美國廠預計今（2026）年上半年開始交付，預期全年營收將維持高雙位數成長，年度資本支出將大增七成至約600億元，反映訂單能見度明確。權證發行商建議，看好緯創後市的投資人，建議可利用價外10%至20%、可操作100天期以上的商品介入。（台新證券提供）

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