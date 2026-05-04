全民權證／光寶科 二檔帶勁

光寶科（2301）今年首季預計為全年毛利率低點，法人看好，隨AI電源結構轉強，以及CDU液冷開始出貨，支撐毛利率回升，考量高功率PSU在2026年陸續量產優化產品組合，目標價有望達212元，相關權證可伺機操作。

展望後市，法人看好光寶科2026年AI營收占比約30%，產品組合以PSU、BBU與散熱為主；800V HVDC機櫃預計2026年第3季完成驗證，第4季進入小量產。全年營收預估達2,015億元、年增21%，主因AI電源需求擴張，GPU新平台帶動高功率PSU需求成長。

權證發行商建議，看好光寶科後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數逾四個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

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