聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／愛普 挑價內外10%
愛普*（6531）近期受惠AI加速器與高效能運算（HPC）需求爆發，核心技術S-SiCap™（堆疊式矽電容）成功切入美系半導體大廠供應鏈，營運動能強勁。愛普3月營收年增率高達112.6％，強大成長潛力激勵股價4月30日創下歷史新高902元，備受市場矚目。
法人分析，隨AI邊緣運算專案陸續量產，2026年將是愛普轉型收穫期的開始。愛普的VHM技術針對生成式AI應用，提供較傳統HBM更具成本與效能優勢的解決方案；S-SiCap技術則隨晶片封裝走向3DIC，矽電容在高速運算環境的穩定性成為關鍵，預計下半年量產規模將擴大。
權證發行商建議，看好愛普*後續站穩千金行列，可挑選價內外10％、剩餘天數逾四個月的認購權證參與行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。