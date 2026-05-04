全民權證／愛普 挑價內外10%

愛普*（6531）近期受惠AI加速器與高效能運算（HPC）需求爆發，核心技術S-SiCap™（堆疊式矽電容）成功切入美系半導體大廠供應鏈，營運動能強勁。愛普3月營收年增率高達112.6％，強大成長潛力激勵股價4月30日創下歷史新高902元，備受市場矚目。

法人分析，隨AI邊緣運算專案陸續量產，2026年將是愛普轉型收穫期的開始。愛普的VHM技術針對生成式AI應用，提供較傳統HBM更具成本與效能優勢的解決方案；S-SiCap技術則隨晶片封裝走向3DIC，矽電容在高速運算環境的穩定性成為關鍵，預計下半年量產規模將擴大。

權證發行商建議，看好愛普*後續站穩千金行列，可挑選價內外10％、剩餘天數逾四個月的認購權證參與行情。（元大證券提供）

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