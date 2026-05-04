聯發科、矽力 四檔聚光

隨著台股進入高檔震盪區間，投資人在面對大盤盤整時，尋找具備支撐性與爆發力的標的成為當務之急。因此，在多頭氛圍與短線修正拉鋸中，具備「籌碼面、技術面、基本面」三方優勢的「三金共振強勢股」，包括聯發科（2454）、矽力*-KY（6415）等，有望成為盤面資金焦點，相關權證可伺機布局。

台股高檔震盪之際，篩選近十日三大法人積極買超破萬張、短中期均線（周線、月線、季線）呈現多頭排列，以及基本面展望樂觀、且近一周漲幅超越大盤平均表現17.5%的個股，如：聯電、台化、旺宏、南亞、聯發科、盟立、昇陽半導體、矽力*-KY、嘉晶、上銀等，資金高度集中於AI供應鏈、電子零組件及具備成長題材的族群。

IC設計龍頭聯發科表現驚人，儘管法人買超張數為22,948張，但近周漲幅高達64.6%。法人看好，聯發科上調2026年AI ASIC營收展望至20億美元，同時將AI ASIC整體可服務市場（TAM）達700億至800億美元的時程，自原預期2028年提前至2027年。在目標市占率10%至15%假設下，推估2027年AI ASIC營收規模可達70億至120億美元。

另外，法人也對矽力*-KY維持正向看法，隨訂單能見度好轉、客戶需求回溫及產品放量回歸正軌，對全年營收掌握度提升，預期營運將逐季增溫，2026年下半年營收年增達20%的機率偏高。

矽力*-KY今年營運主軸在車載與伺服器相關持續挹注，其中車載受惠中國電動車市占率攀升，又優先扶植本土化供應鏈，而矽力*-KY車載以大陸比重大於海外地區，成為直接受惠晶片商。

權證發行商建議，看好聯發科、矽力*-KY等相關權證後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。