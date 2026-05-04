聯電、臻鼎 押寶長天期

聯電（2303）與臻鼎-KY（4958）今年業績仍具成長空間，法人伺機加碼，隨近期股價波動，權證發行商表示，可挑選價內外15%以內、距到期日超過五個月的長天期相關權證操作。

聯電今年第1季營收610.3億元，季減1.25%；整體出貨量約當12吋晶圓102.1萬片，季增2.7%；產能利用率小幅增加至79%；ASP因年初價格調整而下滑，ASP季減1%。

今(2026)年AI相關領域仍將是半導體產業主要成長驅動力，隨著邊緣AI應用持續商業化部署，通用型伺服器的晶片需求預計也將復甦。半導體產業預計在今年將年增14~16%，晶圓代工市場預計成長約年增20%。

雖然記憶體價格可能影響部分需求，預估聯電成長仍將會高於市場平均成長率年增5%。聯電在先進封裝、矽光子及Intel合作的12奈米陸續取得進展，為2027年的長期成長奠定基礎，有利業績向上。

臻鼎-KY在伺服器、光通訊與載板合計營收占比近 20%，3月營收154.3億元，月增32%、年增7.2%；今年第1季營收407.3億元，季減28%、年增2%，主要行動通訊與電腦消費相對疲弱，其中伺服器、光通訊與 IC 載板兩大業務合計營收占比已近 20%，去(2025)年第1季及第4季為10.6%、12.1%。

臻鼎-KY切入輝達（NVIDIA）的Rubin computing、AWS的Trainium 3 OAM板、400G交換機、Google TPU V8，近期訂單持續追加，今年伺服器營收占比可達8.1%。光模塊受惠800GbE及1.6TbE需求，目前800GbE為主，1.6TGbE預計於2027年爆發，製程全面轉向 MSAP。