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太陽能廠迎漲價潮

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能迎來久違的漲價潮，在四大動能同步熱轉帶動下，隆基、晶科、晶澳等大陸太陽能巨頭已開始調升報價。國際指標大廠領頭調價，聯合再生（3576）、茂迪元晶、國碩等台廠同步喊漲，漲幅上看一成，最快本季底或7月初啟動，助益營運走出谷底。

業界指出，太陽能漲價的第一個動能，是大陸官方近期取消陸廠太陽能光電產品增值稅出口退稅優惠，使得隆基等大陸太陽能業者出口成本大增，價格順勢上漲9%至13%。指標廠紛紛開出漲價的一槍，順勢引動這波漲價潮蔓延。

第二個漲價動能，是大陸太陽能業「反內卷」自發性減產、避免削價搶單的策略奏效，使得市場供應與價格都朝正面發展。

第三是美伊戰爭爆發後，導致國際油價動盪，讓世界各國再次重視自主能源的重要性，推升太陽能需求回溫，也掀起一波新的拉貨潮，讓太陽能市場出現「價漲量增」的有利局面。

據悉，大陸官方取消退稅優惠後，讓太陽能光電零組件每瓦成本增加人民幣0.06至0.07元，成為推升出口價格上升的主因，而原先認為海外庫存需要時間消化，短線漲幅有限，結果反而因戰爭因素快速去化庫存，讓太陽能模組漲幅比預料中來的更快、更急。

第四是鋁框、多晶矽原料等關鍵材料價格揚升，隨著成本上揚，伴隨需求回穩上升，也為太陽能廠營造漲價的環境。

針對陸系大廠領漲，聯合再生表示，台廠對於報價通常都會先「停看聽」，當陸系巨頭們紛紛漲價，大多會先觀望，確認漲勢底定後，才會陸續跟進，如今在原物料上漲、戰爭因素以及大廠領漲等三因素加持下，公司內部已開始積極評估調整報價。

業界人士認為，對台廠而言，出口產品應該近期就會率先起漲，漲幅將貼近國際市場9%至13%的平均水準；而內銷則會視新舊案場、合約以及安裝量而有不同的漲幅，最快第3季也會跟進調漲，整體漲價風潮已經確立。

近期國內不少太陽能EPC系統廠都已陸續收到上游太陽能模組供應商準備醞釀漲價的訊息。聚恆科技董事長周恒豪證實，近期確實已被模組供應商告知未來可能會調漲報價，後續將進一步與供應商洽商相關採購事宜。

業界分析，隨著庫存去化後，第2季起太陽能模組報價漲勢已成趨勢，海外市場報價開始調漲後，國內市場則會陸續反映在大型案場的採購合約，不僅對模組廠報價、獲利能力將更有支撐，且有助於產業正向循環。

法人指出，國內太陽能廠今年首季業績普遍低迷，如今報價即將開始上調，加上海內外需求雙雙提升，在二大利多因素挹注下，預料營運表現有望走出幽暗隧道，重見光明。

大陸 茂迪 元晶

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