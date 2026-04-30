省時又省錢！金管會鬆綁外資期貨交易流程 盼達引資效果

外資做期貨更方便了。金管會宣布，即日起外資出入金（交割款）由兩段式匯款改為一段式，作業天數直接砍半，既省時又省費用，在外資交易占比已逾三成下，有望吸引更多外資加碼台灣期貨市場。

金管會修正「華僑及外國人從事期貨交易應行注意事項」，即日起允許境外華僑及外國人，與期貨商約定後，可直接由期貨商將資金匯入或匯出，該外資的境外存款帳戶，免再繞道保管銀行。

依現行規定，外資須先由期貨商客戶保證金專戶，轉到保管銀行的外匯存款專戶，再匯到該外資的境外帳戶，形成「兩段式」流程，入金也須反向操作。

金管會指出，舊制主要是沿用券商交易架構，但券商交易以新台幣為主，須透過保管銀行結匯；相較之下，期貨交易多採外幣保證金，本質上無須換匯。

若仍採兩段式流程，反而增加外資作業負擔。在外資建議下，開放改為「一段式」匯款，更符合期貨市場實務運作。

在實務效益上，新制可望明顯縮短資金調度時間。證期局副局長黃厚銘說，過去外資入出金約需2~4天，未來可縮短到1~2天，作業天數砍半；同時也可減少一次中轉匯款費用，約10~20美元，整體效率與成本均有改善。

從市場結構觀察，外資已是期貨市場重要參與者。據統計，今年前三月外資日均交易量占比達37.52%，顯示其交易動能穩定。

市場指出，金管會此次鬆綁，應有助進一步提升外資操作便利性，強化資金進出效率，進而提升外資參與台灣期貨市場意願，帶動整體期貨市場發展動能。