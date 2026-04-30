不甩日盤大單調節 台指期夜盤開高走高！續勢挑戰4萬點大關

即使台指期日盤連假前遭大單調節，但夜盤30日以39,378點開高，盤中走勢持續震盪走高。截至晚間9點整，台指期夜盤報39,901點、漲559點、漲幅1.4%；盤初多方持續上攻，最高達39,912點，有望再次蓄勢挑戰4萬點大關。

台新期貨表示，台指期夜盤續戰3.9萬點整數關卡，需留意4萬點之上獲利了結與短線換手壓力仍重，盤勢轉為高檔震盪整理。

後續須關注聯準會談話、國際油價走勢及美股科技財報反應，若量能未能持續放大，指數上檔空間恐受壓抑。此外，看待近期外資的賣超，主要是源自於中東局勢仍未解，致使部分中東產油國的國際投資資金部位，短線上面臨需要匯回挹注當地經濟的壓力所致。

永豐期貨分析，尾盤最關鍵的焦點無疑集中在台積電遭到約1.8萬張賣單摜壓，這種量體不是一般散戶行為，更像是法人在連假前的典型調節動作，從節奏來看確實高度符合所謂的「連假效應」，也就是長假前降低持股水位、避免海外不確定風險的標準操作，而近期國際面最大的變數仍然來自中東局勢持續膠著，市場對於衝突擴大或能源價格波動的隱憂並未解除，使得外資在亞股操作上偏向保守，特別是權值股更容易成為資金調節出口。

不過，永豐期貨補充，日盤的尾盤下殺若僅解讀為避險，仍嫌不足。因為從技術面觀察，台積電受AI題材與資本支出樂觀預期推升，股價乖離率已處高檔，短線過熱本就具修正需求；連假效應提供賣壓時機，中東局勢則增添市場風險情緒，惟關鍵仍在乖離過大引發的技術性修正。在此情況下，與其過度解讀單日長黑，不如觀察節後資金是否回流，以及外資期現貨動向是否同步轉向，作為研判後市的重要依據。